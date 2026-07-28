الثلاثاء 2026-07-28 06:14 م

ولي العهد يؤكد توظيف التكنولوجيا لتجويد الخدمات الصحية

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 28-07-2026 05:11 م

الوكيل الإخباري- ترأس نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

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وأكد ولي العهد أهمية الاستمرارية بتوظيف الإمكانيات التكنولوجية والتقنية لتجويد الخدمات الصحية.

 
 


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