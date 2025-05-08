ولي العهد يؤكد متانة العلاقة التي تربط الأردن واليابان

وأكد سموه متانة العلاقة التي تربط الأردن واليابان، المبنية على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة منذ أكثر من 70 عاما.
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