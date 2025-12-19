ولي العهد يبارك للمغرب بطولة كأس العرب ويشكر قطر على حسن التنظيم

كما شكر ولي العهد دولة قطر على حسن تنظيمها البطولة وفعالياتها.
وقال سموّه عبر انستغرام: " نبارك للأشقاء في المغرب الفوز بالبطولة، ونشكر قطر العزيزة على حسن التنظيم".
