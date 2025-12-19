الجمعة 2025-12-19 05:19 م

ولي العهد يبارك للمغرب بطولة كأس العرب ويشكر قطر على حسن التنظيم

سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،
الجمعة، 19-12-2025 04:09 م

الوكيل الإخباري-   بارك سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، للمنتخب المغربي فوزه ببطولة كأس العرب 2025 التي حسمت في الدوحة الخميس على حساب المنتخب الوطني لكرة القدم بثلاثة أهداف لهدفين.

كما شكر ولي العهد دولة قطر على حسن تنظيمها البطولة وفعالياتها.
وقال سموّه عبر انستغرام: " نبارك للأشقاء في المغرب الفوز بالبطولة، ونشكر قطر العزيزة على حسن التنظيم".

 
 


