الخميس 2026-01-22 07:20 م

الخميس، 22-01-2026 06:18 م

الوكيل الإخباري-   ركز لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، اليوم الخميس، على سبل توسيع الشراكة بين الجانبين.

وثمن سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، جهود البنك في دعم مشاريع تنموية في الأردن، لافتا إلى أهمية توسيع الشراكة بين البنك والقطاع الخاص.


وحضر اللقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

 
 


ولي العهد يبحث توسيع الشراكة مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أخبار محلية ولي العهد يبحث توسيع الشراكة مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

