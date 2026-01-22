ولي العهد يبحث توسيع الشراكة مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

الوكيل الإخباري- ركز لقاء سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، اليوم الخميس، على سبل توسيع الشراكة بين الجانبين.

اضافة اعلان



وثمن سموه، خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، جهود البنك في دعم مشاريع تنموية في الأردن، لافتا إلى أهمية توسيع الشراكة بين البنك والقطاع الخاص.