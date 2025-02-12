ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأمريكي

وبحث اللقاء فرص تعزيز التعاون والاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والمعادن الطبيعية، بما يعزز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في المملكة.
وحضر اللقاء السفيرة الأردنية في واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
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