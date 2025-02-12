ولي العهد يبحث في واشنطن فرص تعزيز التعاون مع وزير الطاقة الأمريكي

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد في واشنطن، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.

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وبحث اللقاء فرص تعزيز التعاون والاستثمار بين الأردن والولايات المتحدة في مجالات الطاقة والمعادن الطبيعية، بما يعزز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي في المملكة.