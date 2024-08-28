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ولي العهد يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات المنطقة

ولي العهد مع أمين عام جامعة الدول العربية
ولي العهد مع أمين عام جامعة الدول العربية
الأربعاء، 28-08-2024 05:50 م

الوكيل الإخباري-   بحث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه به على هامش افتتاح المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وخفض التصعيد الخطير بالمنطقة.


كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
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