ولي العهد يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات المنطقة

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وخفض التصعيد الخطير بالمنطقة.
كما تم التأكيد على ضرورة التصدي للانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
-
أخبار متعلقة
-
الامن يحقق بملابسات حريق ساحة مصنع في عمان
-
الأردن يدين العدوان الهمجي الإسرائيلي على جنين وطولكرم وطوباس
-
مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة
-
شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ تمرينا وهميا
-
الخصاونة : موقفنا واضح وثابت برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
-
استحداث مسار نقل يربط جبل النزهة بمحطة طارق
-
الملك يحذر من خطورة تطورات الأوضاع بالضفة الغربية
-
ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن