ولي العهد يبحث مع أمين عام جامعة الدول العربية تطورات المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، التطورات في المنطقة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال لقائه به على هامش افتتاح المنتدى الدولي رفيع المستوى حول الشباب والسلام والأمن.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وخفض التصعيد الخطير بالمنطقة.