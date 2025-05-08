ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي

وأعرب سموه عن اعتزازه بالشراكة التاريخية بين الأردن واليابان، مثمنا الدور المحوري لجايكا في دعم مشاريع تنموية في الأردن في قطاعات حيوية، مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه).
وبحث اللقاء فرص التعاون في مشاريع الذكاء الاصطناعي، والتدريب على المهارات المتقدمة، وتعزيز البنية التحتية الرقمية المنسجمة مع أهداف المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
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