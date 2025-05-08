ولي العهد يبحث مع رئيس "جايكا" توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي

الوكيل الإخباري- بحث سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) الدكتور أكيهيكو تاناكا لدى لقائهما في طوكيو، اليوم الخميس، آليات توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية.

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وأعرب سموه عن اعتزازه بالشراكة التاريخية بين الأردن واليابان، مثمنا الدور المحوري لجايكا في دعم مشاريع تنموية في الأردن في قطاعات حيوية، مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه).