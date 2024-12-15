ولي العهد يبدأ زيارة عمل رسمية اليوم إلى الكويت

الوكيل الإخباري- يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، زيارة عمل رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، تلبية لدعوة أخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت. اضافة اعلان





ويلتقي سموه، خلال الزيارة التي تستمر يومين، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما يجري سموه مباحثات مع سمو ولي عهد الكويت.



ويعقد سموه، عدة لقاءات على هامش الزيارة مع مسؤولين واقتصاديين كويتيين.



