ولي العهد يبدأ زيارة عمل رسمية اليوم إلى الكويت

ويلتقي سموه، خلال الزيارة التي تستمر يومين، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما يجري سموه مباحثات مع سمو ولي عهد الكويت.
ويعقد سموه، عدة لقاءات على هامش الزيارة مع مسؤولين واقتصاديين كويتيين.
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