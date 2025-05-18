الأحد 2025-05-18 11:20 م
 

ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني

ولي العهد خلال متابعته تمرينا للمنتخب الوطني
ولي العهد خلال متابعته تمرينا للمنتخب الوطني
 
الأحد، 18-05-2025 09:22 م
الوكيل الإخباري-   تابع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأحد، تدريبات نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم، استعدادا لمواجهة نظيره العُماني، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.اضافة اعلان


ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني يوم الخميس الموافق الخامس من حزيران المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الأردن، على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

يذكر أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ 16، ثم العراق ثالثا بـ 12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ 5 نقاط.
 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين مسؤول إسرائيلي: إدخال المساعدات إلى غزة قرار مؤقت لأسبوع

ارشيفية

فلسطين وزراء إسرائيليون: قرار إدخال المساعدات لغزة جاء نتيجة ضغوط أميركية

ارشيفية

فلسطين إسرائيل تقرر استئناف نقل المساعدات إلى غزة

العراق يؤكد استعداده لدعم "الأونروا"

عربي ودولي العراق يؤكد استعداده لدعم الأونروا

ارشيفية

عربي ودولي تونس.. إصابات في اصطدام حافلة بمقهى في القيروان

تعبيرية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

النائب عوني الزعبي

أخبار محلية الزعبي مقرراً للجنة الدائمة للأمن والسلم في الاتحاد البرلماني الدولي

ارشيفية

فلسطين 144 شهيدا في قطاع غزة منذ الفجر



 
 





الأكثر مشاهدة