ولي العهد يتابع استعدادات منتخب النشامى لمواجهة نظيره العُماني

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العُماني يوم الخميس الموافق الخامس من حزيران المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الأردن، على أرضية ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.
يذكر أن المنتخب يشارك بتصفيات الدور الحاسم من التصفيات المونديالية لحساب المجموعة الثانية، حيث يحل بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، خلف المتصدر كوريا الجنوبية بـ 16، ثم العراق ثالثا بـ 12، وعُمان 10، فلسطين 6، والكويت سادسا بـ 5 نقاط.
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