ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار"

ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وصقل مهارات المشاركين، وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي.
وأظهر المشاركون درجات عالية من الكفاءة القتالية خلال التمرين الذي استمر لأسبوعين وشهد توحيدا لمفاهيم العمليات الخاصة، وتبادلا للخبرات القتالية النادرة، مما يعزز التكامل العملياتي بين القوات المشاركة، ويرفع جاهزيتها لمواجهة أي طارئ.
وخاضت القوات المشاركة سيناريوهات قتالية تحاكي العمليات الحقيقية في مكافحة الإرهاب، واقتحام البؤر المحصنة، وتحرير الرهائن، وعمليات الإنزال الجوي والإخلاء الطبي تحت النيران، والإسعافات الأولية، واستخدام أنظمة الطائرات المسيرة، والتواصل الآني بين العناصر، في اختبار حقيقي لقدرات التخطيط والتنفيذ المشترك.
وحضر التمرين الختامي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفراء تركيا وأذربيجان وباكستان لدى الأردن، ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة.
-
أخبار متعلقة
-
مليون و75 ألف دينار لمشاريع تطوير الطرق في معان
-
الأمير فيصل بن الحسين يرعى فعالية اليوم الأولمبي
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش
-
الملك والسيسي يؤكدان أهمية تكثيف الجهود لاستعادة التهدئة الشاملة في الإقليم
-
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
وزير الزراعة يلتقي أعضاء نقابة أصحاب المعاصر لبحث قضايا قطاع الزيتون
-
"المياه" توقع اتفاقية لتوسعة محطة السمرا بتكلفة 28 مليون دولار
-
مدير الأمن العام يزور إدارة عمليات حفظ السلام