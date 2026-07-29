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ولي العهد يتابع ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار"

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جانب من التمرين
 
الأربعاء، 29-07-2026 04:18 م

الوكيل الإخباري- تابع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، ختام فعاليات التمرين التكتيكي المشترك "ذو الفقار"، الذي جمع وحدات نخبوية من قيادة قوات الملك عبدﷲ الثاني الخاصة الملكية، مع نظيراتها من القوات الخاصة التركية والأذرية والباكستانية.

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ويهدف التمرين الذي عقد في أحد مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المشاركة، وصقل مهارات المشاركين، وترسيخ مكانة الجيش العربي كشريك أساسي في منظومة الأمن الإقليمي.


وأظهر المشاركون درجات عالية من الكفاءة القتالية خلال التمرين الذي استمر لأسبوعين وشهد توحيدا لمفاهيم العمليات الخاصة، وتبادلا للخبرات القتالية النادرة، مما يعزز التكامل العملياتي بين القوات المشاركة، ويرفع جاهزيتها لمواجهة أي طارئ.


وخاضت القوات المشاركة سيناريوهات قتالية تحاكي العمليات الحقيقية في مكافحة الإرهاب، واقتحام البؤر المحصنة، وتحرير الرهائن، وعمليات الإنزال الجوي والإخلاء الطبي تحت النيران، والإسعافات الأولية، واستخدام أنظمة الطائرات المسيرة، والتواصل الآني بين العناصر، في اختبار حقيقي لقدرات التخطيط والتنفيذ المشترك.


وحضر التمرين الختامي رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وسفراء تركيا وأذربيجان وباكستان لدى الأردن، ومسؤولون عسكريون من الدول المشاركة.

 
 


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