ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة للمجلس، وبرامج إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، والبيانات، والأنظمة الذاتية،
وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع المجلس ضمن مدد زمنية محددة، ووفقا للخطط المعدة.
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