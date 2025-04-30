الأربعاء 2025-04-30 05:57 م
 

ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

ولي العهد
ولي العهد
 
الأربعاء، 30-04-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية.

اضافة اعلان


واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة للمجلس، وبرامج إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، والبيانات، والأنظمة الذاتية،

والمشاريع المستقبلية لتجويد الخدمات الحكومية للمواطنين.


وجدد سمو ولي العهد التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع المجلس ضمن مدد زمنية محددة، ووفقا للخطط المعدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: صواريخ سورية حاولت اعتراض طائرات إسرائيلية

الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

أخبار محلية الأردن أمام محكمة العدل: الاحتلال ينتهك حق تقرير المصير في الأراضي الفلسطينية

ارشيفية

عربي ودولي إصابات بين المدنيين بقصف الاحتلال الإسرائيلي في صحنايا بريف دمشق

ارادة ملكية

أخبار محلية إرادات ملكية سامية بالشريدة والعموش وعبدالغني

رئاسة الوزراء

أخبار محلية موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء

تعبيرية

عربي ودولي طيران الاحتلال يشن غارتين على محيط صحنايا بريف دمشق

الكرك

أخبار محلية افتتاح معارض" التربية الرياضة والتراث" في الكرك

hvadtdm

فلسطين 52,400 شهيد حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة



 
 





الأكثر مشاهدة