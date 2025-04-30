ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في قصر الحسينية.

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واطلع سموه، بحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رئيس المجلس، على سير عمل اللجان الفرعية المتخصصة للمجلس، وبرامج إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم، والبيانات، والأنظمة الذاتية،

والمشاريع المستقبلية لتجويد الخدمات الحكومية للمواطنين.