ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وجرى، خلال الاجتماع، استعراض سير العمل في عدد من مشاريع المجلس والتقدم المحرز فيها، خاصة في مجالي الخدمات الحكومية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم.
واستمع سموه إلى إيجاز من رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، رئيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، وأعضاء المجلس، حول الخطط المستقبلية لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب استعراض نتائج عمل اللجان الفرعية المتخصصة.
وجدد سمو ولي العهد التأكيد على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع المجلس، ضمن إطار زمني محدد، بما يضمن أن يلمس المواطنون أثر هذه المشاريع، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم.
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