ولي العهد يترأس اجتماعا في قصر الحسينية لبحث تطوير قطاع التكنولوجيا المالية

04:55 م

الوكيل الإخباري- ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، اجتماعا في قصر الحسينية، لبحث سبل تطوير قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) القائم على استخدام التكنولوجيا في تطوير الخدمات المالية. اضافة اعلان





وأكد سمو ولي العهد، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، أهمية تعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي رائد للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.



واستمع سموه إلى عرض قدمه محافظ البنك المركزي عادل الشركس، تناول فيه أبرز المبادرات الوطنية لتطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن، والجهود المبذولة لتعزيز البنية التحتية وتحديث الأطر التشريعية المرتبطة بالقطاع.



وأشار إلى أن أنظمة المدفوعات الرقمية وحلول التمويل الرقمي والتأمين المتطور تمثل نماذج بارزة لتطبيقات التكنولوجيا المالية.



واستعرض الشركس البرامج التدريبية المتخصصة التي يقدمها البنك المركزي في مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، إضافة إلى دعم البنك المتواصل للشركات الناشئة لتمكينها من تطوير قدراتها في الابتكار المالي، من خلال أكاديمية التكنولوجيا المالية الأردنية التابعة له



وحضر الاجتماع وزير دولة للشؤون الاقتصادية مهند شحادة، ووزير المالية عبدالحكيم الشبلي، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين، والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص مها البهو.







