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ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهديترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء
الأحد، 19-01-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   ترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء.

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وأكد سموه ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.

 
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