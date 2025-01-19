ولي العهد يترأس الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وأكد سموه ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
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