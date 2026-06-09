ولي العهد يتفقد تدريبات المنتخب الوطني بمدينة سان دييغو الأميركية

الوكيل الإخباري- تفقد سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الاثنين، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم "النشامى"، في مدينة سان دييغو الأميركية، ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

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وأشاد سموه، خلال حديثه مع اللاعبين، بمستوى الانضباط التكتيكي لديهم، ودوره في وضع نجوم المنتخب ضمن دائرة المنافسة العالمية.



وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية الالتزام بتعليمات المدرب والكادر الفني، وضرورة مراعاة حجم المسؤولية الكبير، الذي يتطلب مستوى عالٍ من التركيز والتحضير الذهني.



وأكد سموه أن كل الأردنيين يقفون خلف النشامى في الاستحقاقات الكروية القادمة، لافتا إلى أهمية تحقيق أداء مميز بغض النظر عن النتيجة.