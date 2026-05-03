ولي العهد يتفقد سير العملية التعليمية في مجمع مدارس العقبة

وجال سمو ولي العهد، خلال زيارة غيرة معلنة، إلى المجمع الذي أنشئ بالتشاركية بين وزارة التربية والتعليم وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة، ليكون مركزاً تعليمياً متكاملاً يخفف الاكتظاظ على مدارس المدينة، إضافة إلى توفير خدمات النقل المدرسي للطلبة.
ويتكوّن المجمع من 3 مدارس (ذكور، إناث، ومختلطة) تضم 80 غرفة صفية موزعة على المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، مع مسارات أكاديمية ومهنية في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأعمال، يتوائم مع متطلبات سوق العمل.
