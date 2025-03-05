 
الأربعاء 2025-03-05 08:18 م
 

ولي العهد يجري اتصالا مع وزير التربية للاستفسار عن قضية الطفل الحميدي

ولي العهد
ولي العهد
 
الأربعاء، 05-03-2025 07:08 م
الوكيل الإخباري-   أجرى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة للاستفسار عن قضية الطالب محمد الحميدي الذي يرقد على سرير الشفاء إثر تعرضه لحروق داخل إحدى المدارس.اضافة اعلان


وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال الهاتفي ثقته، بالقضاء النزيه العادل، الذي يتولى متابعة القضية.

ووجه سموه، إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، مؤكدا أنه سيتابع ما ستتخذه الوزارة لتعزيز عناصر السلامة العامة في المدارس.
 
 
gnews

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