ولي العهد يجري اتصالا مع وزير التربية للاستفسار عن قضية الطفل الحميدي

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال الهاتفي ثقته، بالقضاء النزيه العادل، الذي يتولى متابعة القضية.
ووجه سموه، إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، مؤكدا أنه سيتابع ما ستتخذه الوزارة لتعزيز عناصر السلامة العامة في المدارس.
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