ولي العهد يدعو لتكثيف الجهود الدولية لوقف إجراءات الضم في الضفة الغربية

وأعرب سموه خلال اللقاء، عن اعتزازه بمتانة علاقات الصداقة بين الأردن وفرنسا، مؤكدا أهمية البناء عليها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.
وبحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة، إذ أكد سموه أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لتجنب تجدد التصعيد الخطير.
ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة الاستمرار بدعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، واستدامة إيصال المساعدات اللازمة.
وشدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية لضم الأراضي في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد زيد البقاعين.
أخبار متعلقة
-
هيئة تنظيم الطيران المدني: العبور الجوي يستعيد 45% من نشاطه
-
وزير الصحة يجري زيارة مفاجئة لطوارئ مستشفى الأمير فيصل
-
مصدر يكشف سبب التواجد الأمني في شارع الاستقلال
-
ولي العهد يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي
-
جمعية وكلاء السياحة تتوقع إطلاق منصة "أهلا جوردن" خلال 10 أيام
-
هيئة الطاقة تتوعد مشتركين ركبوا أنظمة طاقة متجددة بشكل مخالف
-
الأوقاف: غرامات مالية بقيمة 3780 دينار بحق كل من يخالف تعليمات الحج
-
عجلون تشهد حركة سياحية نشطة وإشغالًا كاملاً بالمرافق السياحية