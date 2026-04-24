ولي العهد يدعو لتكثيف الجهود الدولية لوقف إجراءات الضم في الضفة الغربية

جانب من اللقاء
 
الجمعة، 24-04-2026 08:39 م

الوكيل الإخباري- التقى سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين، في نيقوسيا.

اضافة اعلان


وأعرب سموه خلال اللقاء، عن اعتزازه بمتانة علاقات الصداقة بين الأردن وفرنسا، مؤكدا أهمية البناء عليها في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.


وبحث اللقاء أبرز التطورات في المنطقة، إذ أكد سموه أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار لتجنب تجدد التصعيد الخطير.


ولفت سمو ولي العهد إلى ضرورة الاستمرار بدعم جهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره وسيادته، واستدامة إيصال المساعدات اللازمة.


وشدد سموه على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف الإجراءات الإسرائيلية لضم الأراضي في الضفة الغربية والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وحضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد زيد البقاعين.

 
 


