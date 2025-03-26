ولي العهد يرعى اختتام المسابقة الهاشمية المحلية والدولية لحفظ القرآن

وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في كلمة له، إن المسابقة من أوائل المسابقات العالمية لحفظ القرآن، وتحظى بدعم مستمر من جلالة الملك وسمو ولي العهد، ما يجسد رسالة الهاشميين في العناية بكتاب الله حفظا وتلاوة.
وأوضح أن المسابقة التي تعقد سنويا، خرّجت الكثير من الحفاظ والحافظات لكتاب الله، إذ شارك فيها نحو 33 ألف متسابق منذ إطلاقها عام 1993.
وفي ختام الحفل، سلم سمو ولي العهد الشهادات التقديرية للفائزين، الذين بلغ عددهم 35 في المسابقة المحلية و 6في المسابقة الدولية، ولأعضاء لجنة التحكيم التسعة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية يلتقي وزيري داخلية ألمانيا والنمسا
-
"الأردنية للمناطق الحرة" تعلن عن توفر فرص عمل
-
الجمعية الفلكية: رؤية هلال شوال غير مُمكنة السبت المقبل
-
الأردن يتحرى هلال شوال السبت
-
الملك يبدأ جولة أوروبية تشمل ألمانيا وبلغاريا الأسبوع المقبل
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة الشرطة العسكرية الملكية
-
رئيس سلطة العقبة يتفقد مركز جمرك وادي اليتم
-
حركة تجارية نشطة في محافظة الكرك استعدادا للعيد