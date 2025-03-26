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ولي العهد يرعى اختتام المسابقة الهاشمية المحلية والدولية لحفظ القرآن

ولي العهد يرعى اختتام المسابقة الهاشمية المحلية والدولية لحفظ القرآن
ولي العهد يرعى اختتام المسابقة الهاشمية المحلية والدولية لحفظ القرآن
 
الأربعاء، 26-03-2025 07:35 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، الحفل الختامي للمسابقة الهاشمية المحلية والدولية للذكور لحفظ القرآن الكريم وتلاوته، بدورتها الـ 32، والتي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في مسجد الملك الحسين بن طلال.

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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في كلمة له، إن المسابقة من أوائل المسابقات العالمية لحفظ القرآن، وتحظى بدعم مستمر من جلالة الملك وسمو ولي العهد، ما يجسد رسالة الهاشميين في العناية بكتاب الله حفظا وتلاوة.


وأوضح أن المسابقة التي تعقد سنويا، خرّجت الكثير من الحفاظ والحافظات لكتاب الله، إذ شارك فيها نحو 33 ألف متسابق منذ إطلاقها عام 1993.


وفي ختام الحفل، سلم سمو ولي العهد الشهادات التقديرية للفائزين، الذين بلغ عددهم 35 في المسابقة المحلية و 6في المسابقة الدولية، ولأعضاء لجنة التحكيم التسعة.

 
gnews

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