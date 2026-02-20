ولي العهد يرعى انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية للعام الحالي

04:06 م

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يرعى انطلاق أعمال المجالس العلمية الهاشمية لهذا العام، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه اضافة اعلان









