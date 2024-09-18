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ولي العهد يرعى انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

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من المصدر
الأربعاء، 18-09-2024 02:29 م
الوكيل الإخباري-    رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني في العاصمة عمّان.
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