ولي العهد يرعى انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، انطلاق قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني التي ينظمها المركز الوطني للأمن السيبراني في العاصمة عمّان.

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