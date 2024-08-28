ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن

الوكيل الإخباري- افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، منتدى دوليا حول الشباب والسلام والأمن، وشهد ضمن فعالياته إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028.

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وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن (2250، 2419، 2535) لتعزيز دور الشباب العربي في صنع القرار، وزيادة مشاركتهم سياسيا واقتصاديا، وتحقيق الأمن الاقتصادي.