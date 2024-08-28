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ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن

ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن
ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن
الأربعاء، 28-08-2024 04:52 م

الوكيل الإخباري-   افتتح سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، منتدى دوليا حول الشباب والسلام والأمن، وشهد ضمن فعالياته إطلاق الاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن 2023-2028.

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وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن (2250، 2419، 2535) لتعزيز دور الشباب العربي في صنع القرار، وزيادة مشاركتهم سياسيا واقتصاديا، وتحقيق الأمن الاقتصادي.


وأعدت الاستراتيجية لجنة وزارية عربية ترأسها الأردن، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

 
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