ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن

وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ أجندة الشباب والسلام والأمن وقرارات مجلس الأمن (2250، 2419، 2535) لتعزيز دور الشباب العربي في صنع القرار، وزيادة مشاركتهم سياسيا واقتصاديا، وتحقيق الأمن الاقتصادي.
وأعدت الاستراتيجية لجنة وزارية عربية ترأسها الأردن، بالتعاون مع جامعة الدول العربية.
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