ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، أن أمن الأردن وشعبه وسلامة أراضيه فوق أي اعتبار.

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وأعرب سمو ولي العهد عن ثقته بكفاءة وجاهزية الجيش العربي في الدفاع عن سماء وأرض المملكة، مثمنا الدور المحوري للقوات المسلحة في حماية الأردنيين على امتداد حدود الوطن.



واستمع سموه إلى إيجاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي حول أبرز المستجدات في ظل التوترات بالإقليم، وآليات التعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة.