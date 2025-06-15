الأحد 2025-06-15 06:00 م
 

ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة

ولي العهد يعرب عن ثقته بكفاءة وجاهزية الجيش العربي في الدفاع عن سماء وأرض المملكة.
ولي العهد يعرب عن ثقته بكفاءة وجاهزية الجيش العربي في الدفاع عن سماء وأرض المملكة.
 
الأحد، 15-06-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري-    أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، أن أمن الأردن وشعبه وسلامة أراضيه فوق أي اعتبار.

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وأعرب سمو ولي العهد عن ثقته بكفاءة وجاهزية الجيش العربي في الدفاع عن سماء وأرض المملكة، مثمنا الدور المحوري للقوات المسلحة في حماية الأردنيين على امتداد حدود الوطن.


واستمع سموه إلى إيجاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي حول أبرز المستجدات في ظل التوترات بالإقليم، وآليات التعامل مع المخاطر الأمنية المحتملة.


ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية تلقي المواطنين المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكدا أن المعلومات المضللة والحملات الممنهجة التي تستهدف الأردن لن تؤثر على الشعب الأردني وثقته بمؤسسات الدولة.

 
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