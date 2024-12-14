 
السبت 2024-12-14 04:00 م
 

ولي العهد يزور الكويت الأحد

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
السبت، 14-12-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-   يبدأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الأحد، زيارة عمل رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة، تلبية لدعوة أخيه سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي عهد الكويت.

اضافة اعلان


ويلتقي سموه، خلال الزيارة التي تستمر يومين، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما يجري سموه مباحثات مع سمو ولي عهد الكويت.


ويعقد سموه، عدة لقاءات على هامش الزيارة مع مسؤولين واقتصاديين كويتيين.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أسهم "وول ستريت" تتباين في تداولات الأسبوع الماضي و"ناسداك" يواصل الارتفاع

محمية غابات عجلون

أخبار محلية محمية عجلون.. وجهة ريادية للسياحة البيئية والمغامرة

ت

أخبار محلية مطالبة باعتماد "المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع" مظلة وطنية للمنشآت

اللواء عبيدالله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يكرم عدد من الضباط المتقاعدين

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أخبار محلية المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ينفذ تمريناً وطنياً شاملاً (درب الأمان /4)

قوات إسرائيلية في الجولان

عربي ودولي لماذا سيطرت إسرائيل على أعلى جبل في سوريا ؟

جانب من الاجتماعات

أخبار محلية البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في الأردن

المتهم بحريق دار الضيافة للمسنين

أخبار محلية توقيف المتهم بحريق دار المسنين في عمان 15 يوما على ذمة التحقيق



 




الأكثر مشاهدة