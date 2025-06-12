ولي العهد يزور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

الوكيل الإخباري- أكد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد خلال زيارته سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية، والواقع التنموي والسياحي في العقبة.

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وأشار سمو ولي العهد إلى ضرورة العمل على تجويد الخدمات التي تقدمها سلطة منطقة العقبة للمواطنين والمستثمرين في المدينة.