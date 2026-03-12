ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

واستمع سموه إلى إيجاز من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، حول سير عمل الشركة وخططها التطويرية المستقبلية، وخطة عملها لمواصلة تسيير رحلاتها في الظروف الراهنة.
وأكد سمو ولي العهد، خلال الزيارة، أهمية استمرار الشركة في تطوير خدماتها، لا سيما من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، بما يسهم في تجويد تجربة المسافرين.
ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعيد دروزة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد
-
اجتماع آخر حول مشروع قانون الضمان .. وهذا أبرز ما جاء فيه
-
توسع خدمة طلب مواعيد المتابعة عبر "حكيمي"
-
42 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
أمانة عمّان تتيح دفع المسقفات عبر تطبيق سند
-
بيان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
-
الأمن العام: البعض ما زال يصرّ على تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وإعاقة عمل الأجهزة المعنية
-
وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بعمان