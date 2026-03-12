الخميس 2026-03-12 06:01 م

ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

ت
جانب من الزيارة
 
الخميس، 12-03-2026 04:43 م

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

اضافة اعلان


واستمع سموه إلى إيجاز من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، حول سير عمل الشركة وخططها التطويرية المستقبلية، وخطة عملها لمواصلة تسيير رحلاتها في الظروف الراهنة.


وأكد سمو ولي العهد، خلال الزيارة، أهمية استمرار الشركة في تطوير خدماتها، لا سيما من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، بما يسهم في تجويد تجربة المسافرين.


ورافق سمو ولي العهد خلال الزيارة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس سعيد دروزة، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي عاجل الجيش الإسرائيلي: تحذير بالإخلاء لسكان منطقة الباشورة وسط بيروت

ت

عربي ودولي ترامب: منع إيران من امتلاك السلاح النووي أهم من أرباح النفط

ت

عربي ودولي المرشد الأعلى الإيراني الجديد يدعو إلى إبقاء مضيق هرمز مغلقا

ت

أخبار محلية ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

ت

عربي ودولي أول بيان للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي

ن

أسواق ومال الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ بداية العام

وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد

أخبار محلية وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد

اجتماع آخر حول مشروع قانون الضمان .. وهذا أبرز ما جاء فيه

أخبار محلية اجتماع آخر حول مشروع قانون الضمان .. وهذا أبرز ما جاء فيه



 






الأكثر مشاهدة