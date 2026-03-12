ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الخميس، شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية.

واستمع سموه إلى إيجاز من نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي، حول سير عمل الشركة وخططها التطويرية المستقبلية، وخطة عملها لمواصلة تسيير رحلاتها في الظروف الراهنة.



وأكد سمو ولي العهد، خلال الزيارة، أهمية استمرار الشركة في تطوير خدماتها، لا سيما من خلال الاستثمار في التكنولوجيا، بما يسهم في تجويد تجربة المسافرين.