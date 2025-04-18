ولي العهد يزور مدينة أم قيس الأثرية

ولي العهد ينشر عبر انستغرام لقطات من زيارته برفقة الأميرة رجوة إلى أم قيس pic.twitter.com/PvianjUMA6— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) April 18, 2025
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