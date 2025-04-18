ولي العهد يزور مدينة أم قيس الأثرية

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر خاصية الستوري في انستغرام لقطات، من زيارته، اليوم الجمعة، للموقع الأثري بمنطقة أم قيس في محافظة إربد، والتي رافقته فيها سمو الأميرة رجوة الحسين.



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