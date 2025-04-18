الجمعة 2025-04-18 05:50 م
 

ولي العهد يزور مدينة أم قيس الأثرية

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جانب من الزيارة
 
الجمعة، 18-04-2025 05:34 م

الوكيل الإخباري- نشر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر خاصية الستوري في انستغرام لقطات، من زيارته، اليوم الجمعة، للموقع الأثري بمنطقة أم قيس في محافظة إربد، والتي رافقته فيها سمو الأميرة رجوة الحسين.

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