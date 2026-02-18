ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الأربعاء، مركز تدريب خدمة العلم في معسكر شويعر، واطلع سموه على سير البرامج التدريبية.

وأكد سمو ولي العهد، خلال متابعته للتدريبات الميدانية للمكلفين، أهمية برنامج خدمة العلم في تنمية وصقل شخصيات المكلفين بالخدمة، مبينا أن أثر البرنامج سيمتد إلى حياتهم اليومية مستقبلا.



وأشار سموه إلى أهمية الاستفادة من المسارات النظرية للبرنامج، والتي تشمل المواطنة الفاعلة، والثقافة المالية، والتوعية الإعلامية والتكنولوجية، فضلا عن مسارات التعليم والتدريب المهني التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل.



واستمع سمو ولي العهد، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه القائمون على المركز حول مراحل التدريب الأساسية، التي تهدف إلى إعداد المكلفين وتأهيلهم بدنيا وعسكريا.