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ولي العهد يزور مستشفى الأمير هاشم ويهنئ الكوادر الطبية والمرضى بالعيد

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
 
الإثنين، 31-03-2025 10:15 ص
الوكيل الإخباري-   هنأ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاثنين، الكوادر الطبية العاملة بمستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، التابع للخدمات الطبية الملكية، في العقبة، والمرضى على أسرة الشفاء بمناسبة حلول عيد الفطر.اضافة اعلان


وأثنى سمو ولي العهد خلال زيارته للمستشفى، على الجهود التي تبذلها الكوادر الطبية؛ لتقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمواطنين.
 
gnews

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