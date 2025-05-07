ولي العهد يزور معرض إكسبو في اليابان ويشهد الاحتفال باليوم الوطني الأردني فيه

12:48 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/730142 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الأربعاء، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الأردني الذي أقيم ضمن فعاليات معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، بحضور سمو الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو. اضافة اعلان





ويضم المعرض، الذي يُقام كل خمسة أعوام، بمشاركة دول من حول العالم، يومًا وطنيًا لكل دولة مشاركة، يتم خلاله استعراض التراث الثقافي والسياحي والتاريخي، وأبرز نواحي التقدم التكنولوجي والابتكار الاجتماعي والثقافي.



وركز الاحتفال باليوم الوطني الأردني في إكسبو على الفولكلور والموروث الثقافي الأردني، وتضمن عرضًا مرئيًا عن مواقع سياحية في المملكة، وفقرات موسيقية، بمشاركة مجموعة من الفنانين الأردنيين وموسيقات القوات المسلحة الأردنية.



وأشار المفوض العام للجناح الأردني، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، خلال كلمة ألقاها في الاحتفال، إلى أن الجناح يُحاكي تجربة السائح في عدة مواقع سياحية وأثرية في المملكة.



وأكد عربيات أن مشاركة الأردن في المعرض تؤكد متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، داعيًا زوار المعرض إلى زيارة المملكة لقضاء تجربة سياحية فريدة.



بدوره، أشاد وزير معرض إكسبو العالمي 2025، يوشيتاكا إيتو، خلال كلمته، بالجناح الأردني والجهود المبذولة فيه.



وحضر ولي العهد والوفد المرافق مأدبة غداء أقامتها سمو الأميرة هيساكو تاكامادو، على هامش زيارة سموه إلى معرض إكسبو.