ولي العهد يزور مقر شركة "بلاي غراوند غلوبال" بولاية كاليفورنيا الأميركية

وبحث سموه، في مقر الشركة بولاية كاليفورنيا الأميركية، إمكانية التعاون وتوسيع فرص الاستثمار للشركة في الأردن، مشيرا إلى المزايا الاستثمارية في المملكة، ودور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في دعم إنشاء مشاريع تكنولوجية عالية الكفاءة.
وبين سمو ولي العهد أن الأردن خرج على مدى السنوات الماضية كفاءات متميزة في قطاع التكنولوجيا، وأن العمل مستمر على تطوير المناهج التعليمية بما يواكب التطورات في هذا القطاع، الأمر الذي يعزز مكانة المملكة ويوسع من فرص الشباب فيه، والتوصل لحلول تكنولوجية مبتكرة.
وتم خلال الزيارة بحث إمكانية تطوير المواهب التقنية المتقدمة في الأردن في مجالات أشباه الموصلات، والحوسبة الكمية، والروبوتكس، والهندسة الحيوية.
واطلع سموه، خلال جولة في الشركة، على نماذج لاستخدامات تكنولوجيا الروبوتكس التي تم تطويرها في الشركة، ومجسمات شُكلت بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ورافق سموه خلال الزيارة، سفيرة الأردن لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
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