ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة

وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد بقاعين، والسفير الإندونيسي في الأردن آدي بادمو سارونو.
ورافقت طائرة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بالضيف.
