الأربعاء 2026-02-25 12:20 ص

ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة

ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
 
الثلاثاء، 24-02-2026 10:45 م

الوكيل الإخباري-   استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة سيلتقي خلالها جلالة الملك عبدﷲ الثاني.

اضافة اعلان


وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد بقاعين، والسفير الإندونيسي في الأردن آدي بادمو سارونو.


ورافقت طائرة الرئيس الإندونيسي لدى دخولها أجواء المملكة، طائرات مقاتلة من طراز F16 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، ترحيبا بالضيف.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

أخبار محلية جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان

"الوطنية لإدارة غزة" تدعو لتمكينها الكامل لتولي المسؤوليات

فلسطين استشهاد مسن برصاص مسيرة للاحتلال بمدينة غزة

فصل الكهرباء من الـ 9:30 صباحا الى 4 عصرا عن مناطق في المملكة -أسماء

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

امطار غزيرة قادمة على هذه المناطق

الطقس تفاصيل المنخفض الجديد والامطار القادمة الى الأردن

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد

الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية

أخبار محلية الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية

الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي

أخبار محلية الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي



 






الأكثر مشاهدة