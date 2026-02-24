ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة

الوكيل الإخباري- استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الثلاثاء، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة سيلتقي خلالها جلالة الملك عبدﷲ الثاني.

وكان في استقبال الرئيس الإندونيسي وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، ورئيس لجنة أمانة عمان الكبرى يوسف الشواربة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد بقاعين، والسفير الإندونيسي في الأردن آدي بادمو سارونو.