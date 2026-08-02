ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست

وجدد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة.
وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب سمو ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين.
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