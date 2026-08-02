ولي العهد يستقبل السيناتور الأمريكية جوني إرنست

الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدﷲ الثاني، استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جوني إرنست، والوفد المرافق لها.

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وجدد سموه، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، التأكيد على ضرورة خفض التصعيد لتحقيق الاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على التزام الأردن بدعم جهود التهدئة في المنطقة.



وحذر سمو ولي العهد من الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية وغزة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام في غزة.