ولي العهد يستقبل الملازم الخلايلة ويثني على جهوده

الوكيل الإخباري- استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، الملازم حمزة الخلايلة من مرتبات سلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يحذر المواطنين من الاقتراب من شظايا صاروخ سقط في منطقة سكنية، حرصا على سلامتهم.

وأثنى سمو ولي العهد على جهود الملازم الخلايلة في الميدان، مؤكدا أهمية دور مرتبات سلاح الهندسة في حماية المواطنين وسلامتهم.