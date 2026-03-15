ولي العهد يستقبل الملازم الخلايلة ويثني على جهوده

الأحد، 15-03-2026 08:01 م

الوكيل الإخباري- استقبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأحد، الملازم حمزة الخلايلة من مرتبات سلاح الهندسة الملكي في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يحذر المواطنين من الاقتراب من شظايا صاروخ سقط في منطقة سكنية، حرصا على سلامتهم.

وأثنى سمو ولي العهد على جهود الملازم الخلايلة في الميدان، مؤكدا أهمية دور مرتبات سلاح الهندسة في حماية المواطنين وسلامتهم.


ودعا سموه إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة واتباع تعليمات الكوادر الميدانية، للحفاظ على سلامة المواطنين وتمكين المختصين من القيام بواجبهم.

 
 


