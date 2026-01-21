الأربعاء 2026-01-21 12:28 م

ولي العهد يشارك بأعمال الاجتماع السنوي 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس

الوكيل الإخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، بأعمال الاجتماع السنوي السادس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، الذي يقام تحت شعار "روح الحوار".اضافة اعلان


ويهدف المنتدى الذي بدأت أعماله الاثنين ويستمر حتى الجمعة، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية، كمستقبل الاقتصاد العالمي في ظل تباطؤ النمو وارتفاع الديون، والتوترات الجيوسياسية، وأمن الطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وتأثيرهما على سوق العمل، والتغير المناخي والتمويل المستدام.

ويعقد سمو ولي العهد على مدار يومين سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود دول مشاركة، وقادة منظمات أممية، وشخصيات سياسية واقتصادية، ورؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عالمية، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، ووزير الاستثمار طارق أبو غزالة.
 
 


