ولي العهد يشارك بأعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية

الوكيل الإخباري- شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بأعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تم افتتاحه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية.

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وحضر سمو ولي العهد جانبا من جلسة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي، ضمن فعاليات المؤتمر الذي يعقد بعنوان "أفق لا متناهي: الاستثمار اليوم، لصياغة الغد".



وتشمل مشاركة سموه حضور عدد من جلسات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.



ويشارك في المؤتمر 500 متحدث في 200 جلسة، لبحث مواضيع متعددة كتعزيز الاستثمار، والاستقرار الاقتصادي، وعدالة توزيع التنمية، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، والصحة، وتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى مواضيع جيوسياسية.



والتقى سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، على هامش المؤتمر، وبحثا سبل تعزيز آفاق التعاون وفتح مجالات جديدة للاستثمار بين البلدين.