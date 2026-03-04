الأربعاء 2026-03-04 11:48 م

ولي العهد يشدد على أن سلامة المواطنين تمثل أولوية قصوى

الأربعاء، 04-03-2026 10:11 م

الوكيل الإخباري-   زار سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، مديرية الدفاع المدني.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله، مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدﷲ المعايطة، ومدير الدفاع المدني العميد ناصر السويلميين.


واطلع سموه خلال تفقده غرفة العمليات الرئيسية على جاهزية المديرية وسير العمليات اليومية.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز من رئيس شعبة العمليات الرئيسية حول أبرز المهام والأنظمة المستخدمة والجهود التي تبذل خلال الوضع الراهن.


وأثنى سموه على جهود المديرية في الاستجابة للحوادث الطارئة وإدارتها بجاهزية.


وشدد سمو ولي العهد على أن سلامة المواطنين أولوية، لافتا إلى أهمية مواكبة أحدث التطورات في أنظمة الحماية المدنية، وتسخير جميع الإمكانيات لتعزيز قدرات العاملين في المديرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


وشارك سمو ولي العهد مرتبات المديرية مأدبة الإفطار، وأدى سموه والحضور صلاة المغرب جماعة.

 
 


