السبت 2026-05-16 08:14 م

ولي العهد يشدد على توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الأداء في القطاعين العام والخاص

الوكيل الإخباري-   شارك سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد وسمو الأميرة رجوة الحسين، السبت، في جلسة حوارية ضمن فعاليات منتدى "تواصل 2026"، حول أثر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاجية القطاعات.اضافة اعلان


وأكد سموه، خلال مداخلة في جلسة بالمنتدى الذي تعقده مؤسسة ولي العهد تحت رعاية سموه، أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، التي توظف الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للكفاءة والإنتاجية.

وشدد سمو ولي العهد على ضرورة إنشاء تطبيقات توظف الذكاء الاصطناعي في القطاعين العام والخاص، مبينا أهمية الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة الأداء.

وأشار سموه إلى أهمية تطوير البرامج الوطنية، لا سيما التعليمية منها، لمواكبة التحديث العالمي من خلال الاستفادة من الكفاءات المؤهلة في المملكة.

وتضمن المنتدى معرضا تفاعليا يسلط الضوء على مسيرة مؤسسة ولي العهد ودورها في محاكاة تطلعات الشباب في صناعة المستقبل وإبراز نجاحاتهم ومساهمتهم في التنمية الوطنية من خلال 27 موقعا تابعا لها في مختلف مناطق المملكة.

كما تضمن المنتدى، الذي حمل عنوان "رؤى لفرص الغد"، جلسات حوارية ناقشت مواضيع متنوعة كالإعلام الرقمي، والاقتصاد والبرمجة والفرص في القطاعات التقنية الناشئة.
 
 


