ولي العهد يشكر دولة الكويت

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الوكيل الإخباري- شكر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الأحد، دولة الكويت بعد زيارة رسمية. اضافة اعلان





وكتب ولي العهد عبر “منصة انستغرام” “كل الشكر للكويت قيادة وشعباً على كرم الضيافة… دمتم للعرب أهلاً وسنداً وعزوة”.