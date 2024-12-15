ولي العهد يشكر دولة الكويت

وكتب ولي العهد عبر “منصة انستغرام” “كل الشكر للكويت قيادة وشعباً على كرم الضيافة… دمتم للعرب أهلاً وسنداً وعزوة”.
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