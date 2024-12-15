 
الأحد 2024-12-15 10:12 م
 

ولي العهد يشكر دولة الكويت

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الأحد، 15-12-2024 08:43 م
الوكيل الإخباري-    شكر ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله، اليوم الأحد، دولة الكويت بعد زيارة رسمية.اضافة اعلان


وكتب ولي العهد عبر “منصة انستغرام” “كل الشكر للكويت قيادة وشعباً على كرم الضيافة… دمتم للعرب أهلاً وسنداً وعزوة”.
 
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