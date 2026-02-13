ولي العهد يشيد بهدف التعمري في الدوري الفرنسي: النشمي ما شاء الله

الوكيل الإخباري- أشاد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الجمعة، بأداء لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، عقب تسجيله هدفا مع فريقه في الدوري الفرنسي.

اضافة اعلان