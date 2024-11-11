ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

08:22 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/709725 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مندوباً عن جلالة الملك، وصل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين "COP29". اضافة اعلان





ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.