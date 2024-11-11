ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

ويلقي سمو ولي العهد، كلمة الأردن في المؤتمر، كما يلتقي سموه عددا من القادة ورؤساء وفود الدول المشاركة وممثلي منظمات أممية ودولية على هامش مشاركته بالمؤتمر.
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