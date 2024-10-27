 
الأحد 2024-10-27 08:33 م
 

ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني
الأحد، 27-10-2024 07:23 م

الوكيل الإخباري-   وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي.

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وأعلن سموه عن شارة البداية لانطلاق الشوط الدولي – شوط الراكب البشري (الهجانة)، كما كرم سموه الفائزين بسباقات الهجن.


وتختتم اليوم الأحد منافسات المهرجان الذي يقام على مضمار ميدان الشيخ زايد آل نهيان بمنطقة الديسه في وادي رم بتنظيم من لجنة رياضة الهجن الأردنية.

 
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