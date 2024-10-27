ولي العهد يصل إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي

الوكيل الإخباري- وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى مهرجان الأردن الرابع لسباقات الهجن والشعر النبطي.

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وأعلن سموه عن شارة البداية لانطلاق الشوط الدولي – شوط الراكب البشري (الهجانة)، كما كرم سموه الفائزين بسباقات الهجن.