ولي العهد يطلع على تجربة شركة "زيبلاين" أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة

11:38 ص

الوكيل الإخباري- زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مقر شركة زيبلاين (Zipline) الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي، بولاية كاليفورنيا. اضافة اعلان





واطلع سموه، خلال الزيارة ، على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة.



وتعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية.



ورافق سموه في الزيارة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، والسفيرة الأردنية لدى واشنطن دينا قعوار، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.





