ولي العهد يطمئن على صحة اللاعب عصام السميري هاتفيا

الوكيل الإخباري- اطمأنّ سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر مكالمة هاتفية جرت اليوم الأربعاء، على صحة اللاعب عصام السميري، بعد تعرضه لإصابة في وتر العرقوب، خلال التدريبات الفردية مع منتخب النشامى.

