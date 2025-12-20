ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب القريشي، مؤكدا تقديره الكبير لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة.
