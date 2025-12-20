ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

الوكيل الإخباري- اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر مكالمة هاتفية جرت الجمعة، على صحة لاعب منتخب النشامى أدهم القريشي، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مشاركته في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

