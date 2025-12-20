السبت 2025-12-20 11:22 ص

ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي هاتفيا

السبت، 20-12-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري- اطمأن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عبر مكالمة هاتفية جرت الجمعة، على صحة لاعب منتخب النشامى أدهم القريشي، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك خلال مشاركته في نهائي بطولة كأس العرب 2025.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تمنياته بالشفاء العاجل للاعب القريشي، مؤكدا تقديره الكبير لدوره وأدائه مع المنتخب الوطني خلال منافسات البطولة.

 
 


