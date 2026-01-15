ولي العهد يعزي العيسوي بوفاة شقيقته

وأعرب سمو ولي العهد، في اتصال هاتفي أجراه مع العيسوي، عن صادق التعازي والمواساة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أفراد أسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.
