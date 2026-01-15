ولي العهد يعزي العيسوي بوفاة شقيقته

02:38 م

الوكيل الإخباري- قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء أمس الأربعاء، تعازيه إلى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، بوفاة شقيقته المرحومة صبحية العيسوي.





وأعرب سمو ولي العهد، في اتصال هاتفي أجراه مع العيسوي، عن صادق التعازي والمواساة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أفراد أسرتها جميل الصبر وحسن العزاء.

