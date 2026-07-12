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ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد
 
الأحد، 12-07-2026 01:47 م

الوكيل الإخباري-   قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد التعازي للأشقاء في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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وكتب سموه عبر إنستغرام "نعزي أنفسنا وأشقاءنا في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. خالص المواساة لسمو الشيخ تميم بن حمد وللشعب القطري الشقيق. إنا لله وإنا إليه راجعون".

 
 


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