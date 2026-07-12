ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد التعازي للأشقاء في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

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