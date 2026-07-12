ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وكتب سموه عبر إنستغرام "نعزي أنفسنا وأشقاءنا في قطر بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. خالص المواساة لسمو الشيخ تميم بن حمد وللشعب القطري الشقيق. إنا لله وإنا إليه راجعون".
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الملك يعزي بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني