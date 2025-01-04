 
السبت 2025-01-04 07:34 م
 

ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد

ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد
ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد
السبت، 04-01-2025 07:16 م

الوكيل الإخباري-   قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، العزاء بوفاة، سمو الأميرة ماجدة رعد، زوجة سمو الأمير رعد بن زيد.

اضافة اعلان


وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الخارجية الأمريكية: إدارة بايدن توافق على بيع أسلحة لتل أبيب

ارشيفية

فلسطين سقوط صاروخ في غلاف غزة أطلق من القطاع

ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد

أخبار محلية ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد

ارشيفية

فلسطين تفعيل صفارات الإنذار بمستوطنة في غلاف غزة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

فلسطين بلينكن: خطط ما بعد الحرب في غزة قيد التنفيذ

كتائب القسام

فلسطين المقاومة تقصف غلاف غزة

العيسوي يعزي العوايشة والزعبي ونصر

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي 3 عشائر اردنية

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية قرارات مجلس مفوضي سلطة العقبة لتنفيذ استراتيجيتها للأعوام 2024-2028



 




الأكثر مشاهدة