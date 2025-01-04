ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد

الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، السبت، العزاء بوفاة، سمو الأميرة ماجدة رعد، زوجة سمو الأمير رعد بن زيد.

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