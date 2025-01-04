ولي العهد يعزي بوفاة سمو الاميرة ماجدة رعد

وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.
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