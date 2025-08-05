ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة

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الوكيل الإخباري- قدم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء بوفاة المرحومة سلمى حسني حسن حاتوقاي، شقيقة مدير عام دائرة المخابرات العامة، اللواء أحمد حسني حاتوقاي. اضافة اعلان





وأعرب سموه، خلال زيارته بيت العزاء في العاصمة عمان، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.