ولي العهد يعزي نظيره الكويتي

كما عبر سموه خلال اتصال هاتفي، الاثنين، عن تعازيه بوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين.
وأدان سموهما الاعتداءات على الأراضي الأردنية والكويتية ودول شقيقة، مشددين على ضرورة استعادة التهدئة في المنطقة.
وأكد سمو ولي العهد تضامن الأردن المطلق مع الكويت ودول الخليج العربي الشقيقة وتأييده لجهودها لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، معربا عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة للمملكة والمتضامنة معها.
