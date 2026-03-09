ولي العهد يعزي نظيره الكويتي

09:42 م

الوكيل الإخباري- أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، عن تعازيه لسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، باستشهاد عسكريين أثناء أداء الواجب. اضافة اعلان





كما عبر سموه خلال اتصال هاتفي، الاثنين، عن تعازيه بوقوع ضحايا ومصابين من المدنيين.



وأدان سموهما الاعتداءات على الأراضي الأردنية والكويتية ودول شقيقة، مشددين على ضرورة استعادة التهدئة في المنطقة.



وأكد سمو ولي العهد تضامن الأردن المطلق مع الكويت ودول الخليج العربي الشقيقة وتأييده لجهودها لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، معربا عن تقديره لمواقف الكويت الداعمة للمملكة والمتضامنة معها.





